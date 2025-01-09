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عاجل:اول رواية لحدوث قتلى وجرحى باندلاع اشتباكات داخل حديقة - أخبار كلمتك

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عاجل:اول رواية لحدوث قتلى وجرحى باندلاع اشتباكات داخل حديقة - أخبار كلمتك

عاجل:اول رواية لحدوث قتلى وجرحى باندلاع اشتباكات داخل حديقة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 08:38 مساءً - كلمتك/خاص:

قال شهود عيان:نشب اشتباك بالايدي بين اولاد الجبني من حي الاسكان بالضالع وبين احد من اولاد عبد الباري من اهالي الكبار بالضالع.
واضافوا:بعدها قام اولاد عبد الباري باحضار السلاح وفور قدومهم الى سوق الحديقه وهو مكتض بالمواطنين موالعه السوق، تم اطلاق النار من قبلهم ادى ذالك الى اصابه سته من المواطنين احدهم تعرض لطلقه بالرأس.. اثنين من المصابين من مديريه حجر. 
من/عرفان الجحافي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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