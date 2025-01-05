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وزير العدل يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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وزير العدل يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

وزير العدل يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 06:11 مساءً - توجه اليوم الاحد الموافق 5/1/2025 المستشار أحمد عدنان فنجري وزير العدل إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يرافقه عدد من مساعديه، لتقديم التهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وإلي جميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير العدل عن تقديره الكبير لقداسة البابا تواضروس الثاني مثمناً دور الكنيسة الوطني والاجتماعي، مضيفاً أن الله قد حبا مصر كونها مهد الرسالات السماوية، فجعل شعبها نسيجًا واحد تجمعه روابط الحب والإخلاص والوفاء عبر التاريخ، متمنياً أن يحفظ الله مصر وأهلها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، عن تقديره وشكره لزيارة المستشار عدنان فنجري وزير العدل والتي تعكس الروابط الأخوية التي تجمع أبناء مصر جميعاً.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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