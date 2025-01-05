وزير العدل يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 06:11 مساءً - توجه اليوم الاحد الموافق 5/1/2025 المستشار أحمد عدنان فنجري وزير العدل إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يرافقه عدد من مساعديه، لتقديم التهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وإلي جميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير العدل عن تقديره الكبير لقداسة البابا تواضروس الثاني مثمناً دور الكنيسة الوطني والاجتماعي، مضيفاً أن الله قد حبا مصر كونها مهد الرسالات السماوية، فجعل شعبها نسيجًا واحد تجمعه روابط الحب والإخلاص والوفاء عبر التاريخ، متمنياً أن يحفظ الله مصر وأهلها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، عن تقديره وشكره لزيارة المستشار عدنان فنجري وزير العدل والتي تعكس الروابط الأخوية التي تجمع أبناء مصر جميعاً.