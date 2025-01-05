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وزير الخارجية يعرب عن دعم مصر لجهود «الحكومة الفيدرالية الصومالية» في مكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يعرب عن دعم مصر لجهود «الحكومة الفيدرالية الصومالية» في مكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعرب عن دعم مصر لجهود «الحكومة الفيدرالية الصومالية» في مكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 06:11 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، اتصالًا هاتفياً مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة زيارة وزير الخارجية الصومالى للقاهرة في 23 ديسمبر 2024.

وأكد «عبد العاطي»، على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق الأمن والاستقرار للصومال الشقيق.

كما شدد الوزير «عبد العاطي» على دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام في كافة ربوع الصومال، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وحرص الدكتور عبد العاطي على الإعراب عن دعم مصر لدور المؤسسات الوطنية في الصومال، واستعدادها لتوفير كافة المساعدات الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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