وزير الخارجية يعرب عن دعم مصر لجهود «الحكومة الفيدرالية الصومالية» في مكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 06:11 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، اتصالًا هاتفياً مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة زيارة وزير الخارجية الصومالى للقاهرة في 23 ديسمبر 2024.

وأكد «عبد العاطي»، على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق الأمن والاستقرار للصومال الشقيق.

كما شدد الوزير «عبد العاطي» على دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام في كافة ربوع الصومال، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وحرص الدكتور عبد العاطي على الإعراب عن دعم مصر لدور المؤسسات الوطنية في الصومال، واستعدادها لتوفير كافة المساعدات الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.