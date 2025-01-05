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الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

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الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 05:35 مساءً - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حملة توعوية جديدة تهدف إلى زيادة وعي المواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل من خلال سلسلة من الفيديوهات التفاعلية تحت عنوان (دكتور/ شامل).

توضيح دور الهيئة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

 

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتبسيط المعلومات وتوضيح دور الهيئة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتعريفهم بمزايا النظام الذي يعد أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر.

وفي إطار هذه الحملة، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، قائلًا: “تعد هذه الحملة التوعوية جزءًا من استراتيجية الهيئة المستمرة للتواصل مع المواطنين، وتقديم كل ما يتعلق بنظام التأمين الصحي الشامل بطريقة مبسطة وواضحة. من خلال سلسلة الفيديوهات (دكتور/ شامل)، نهدف إلى زيادة الوعي وتوضيح دور الهيئة في تقديم خدمات صحية متميزة، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول النظام”.

وأضاف الدكتور السبكي: "نحن نعلم أن التواصل الفعّال مع المواطنين أمر حاسم لتحقيق النجاح في تنفيذ هذا النظام الصحي المتطور. ولذلك، تركز الحملة على تبسيط المعلومات وشرح دور الهيئة بشكل مباشر، خاصة في المحافظات التي يشملها تطبيق النظام. كما ستتطرق السلسلة إلى جوانب مختلفة من نظام التأمين الصحي الشامل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين."

بدأ إطلاق السلسلة بالفيديو الأول، الذي يهدف إلى تعريف المواطنين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وأهدافها. يشرح الفيديو دور الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، ويوضح كيفية استفادة المواطنين من هذه الخدمات. كما يبين كيفية عمل الهيئة في المحافظات التي يشملها التطبيق الفعلي للنظام، ويستعرض دورها في تحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية متميزة.

وتستمر الهيئة في نشر الفيديوهات التوعوية تباعًا على منصاتها الرسمية بهدف تحقيق أقصى استفادة من الحملة في توعية المجتمع وتعريفهم بكيفية الاستفادة من نظام التأمين الصحي الشامل والخدمات التي يقدمها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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