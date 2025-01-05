إقبال على خدمات وزارة الداخلية بحرم المدينة الجامعية بعين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 05:55 مساءً - استقبل حرم المدينة الجامعية بعين شمس، صباح اليوم، سيارات الخدمات الجماهيرية (الأحوال المدنية/ الجوازات/ المرور) وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البنَّاء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على أساس من المشاركة المسئولة تجاه الوطن.

إقبال طلاب وعاملين جامعة عين شمس على خدمات وزارة الداخليه بحرم المدينة الجامعية

وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس تحت رعاية محمد ضيــاء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس.

هذا وتم توفير كافة سبل الراحة لجميع المترددين سواء من الســادة أعضـاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأداء خدمة مميزة من خلال فريق عمل طلاب أسرة من أجل مصر، هذا بالإضافة إلى استمرار خدمات سيارات وي والتي تقدم للطلاب خطوط محمول مدفوعة مسبقا لمدة عام (باقات وإنترنت).

وذلك تحت إشراف إداري الإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك بإشراف وتنسيق عام إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

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