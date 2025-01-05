صناع القرار.. افتتاح الدورة التدريبية 116 لمعلمي بني سويف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:11 مساءً - افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية رقم 116، بعنوان "صناع القرار"، والمنفذة بالنقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

و أكد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن الدورات التدريبية التي تنفذها النقابة تأتي في إطار جهود النقابة العامة لرفع مستوى الوعي للمعلمين، وبناء قدراتهم حول عدد من القضايا التي تواجه المجتمع، مؤكداً على أن تلك الدورة التدريبية تم تنظيمها ضمن سلسلة من الدورات التدريبية استجابة لرغبات المعلمين عقب النجاح الذي حققته الدورات التدريبية السابقة.

وعلى هامش افتتاح الدورة التدريبية 116 وجه الشكر إلى جميع المشرفين على الدور الذى يقومون به لنجاح تلك الدورات التدريبية وتقديم محتوى تدريبي متكامل وداعم لمختلف القطاعات، مؤكدًا أن التعاون بين النقابة والأكاديمية العسكرية، يعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة المعلمين وتأهيلهم بالمهارات المناسبة.

وشدد نقيب المعلمين على المشاركين بضرورة الالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، والاستفادة القصوى من خبرة المدربين.

يذكر أن الدورات التدريبية تهدف إلى مساعدة متخذ القرار على التفكير المنظم، وتركز على تحليل المشكلات الإدارية بطريقة علمية تسعى إلى تزويد متخذ القرار بالمعلومات المناسبة التي تساعده على اختيار البديل الأمثل من بين مجموعة البدائل لحل المشكلات، بما يساعد فى إعداد كوادر تربوية تسير على خطط واستراتيجيات صحيحة للنهوض بالوطن.