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نقيب المحامين يوقع بروتوكول لحل جميع إشكاليات منظومة العلاج.. تفاصيل - أخبار كلمتك

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نقيب المحامين يوقع بروتوكول لحل جميع إشكاليات منظومة العلاج.. تفاصيل - أخبار كلمتك

نقيب المحامين يوقع بروتوكول لحل جميع إشكاليات منظومة العلاج.. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 04:31 مساءً - وقع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الإثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.

ويتضمن برتوكول التعاون بنودا تحل كافة مشكلات السادة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين فيما يخص منظومة العلاج، بما يضمن توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة في كافة التخصصات، وذلك في بيئة عمل احترافية وجاذبة تلبي احتياجات الأعضاء وتليق بمكانتهم.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد تأسست بموجب القانون رقم 2 لعام 2018 بشأن نظام التأمن الصحي الشامل، كهيئة مستقلة، وتعمل كمقدم لخدمات الرعاية الصحية العامة وتهدف إلى توحيد وتجديد خدمات ومرافق الرعاية الصحية العامة، وتحسن تصور الجمهور للخدمات التي تقدمها الدولة، وقيادة التحول النموذجي نحو نظام صحي جديد ومبتكر بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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