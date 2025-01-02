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«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

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«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:21 مساءً - مد إجازة منتصف العام 2025.. انتشرت خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن مد إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية لمدة 3 أسابيع.

حقيقة مد إجازة منتصف العام 2025

ومن جانبه، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأنباء المتداولة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مد إجازة منتصف العام 2025 لتصبح 3 أسابيع بدلًا من أسبوعين.

حقيقة مد إجازة منتصف العام 2025

مدة إجازة منتصف العام 2025

وأكد المصدر أنه لا صحة لمد إجازة منتصف العام 2025 للطلاب، حيث تبدأ إجازة نصف العام 2025 من يوم السبت الموافق 25 يناير وتسمر إجازة منتصف العام 2025 حتى الخميس 6 فبراير المقبل، لتستمر الإجازة أسبوعين فقط.

تحري الدقة في الأخبار

وشدد المصدر أنه لم يتم صدور أي قرارات في هذا الشأن، منوهًا بضرورة استيفاء الأخبار والتحقق منها قبل تداولها عبر المنصات.

حقيقة مد إجازة منتصف العام 2025

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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