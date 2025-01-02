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لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة.. «الرعاية الصحية» تتعاون مع «فرصة حياة» - أخبار كلمتك

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لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة.. «الرعاية الصحية» تتعاون مع «فرصة حياة» - أخبار كلمتك

لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة.. «الرعاية الصحية» تتعاون مع «فرصة حياة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 10:31 صباحاً - التقى الدكتور احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالسيدة غادة منيب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة فرصة حياة، والسيدة سلمى رسلان، مدير العلاقات العامة بالمؤسسة.

جاء اللقاء بحضور العميد مصطفى السحلي، نائب رئيس العلاقات الحكومية بشركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، والدكتورة رشا الكفراوي، مدير العلاقات الحكومية بالشركة، والدكتورة ريموندا رفعت، مدير السياسات العامة للقطاع الصحي والصيدلة، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في القاهرة.

ناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الرعاية الصحية ومؤسسة "فرصة حياة" لرعاية ودعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة.

وأشار الدكتور احمد السبكي، إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "فرصة حياة" لتبادل البيانات وتعزيز خدمات رعاية الأطفال المصابين بالأمراض النادرة.

وأضاف، أن التعاون يشمل تعزيز علاج الأمراض النادرة من خلال تخصيص جزء من دعم شركات الأدوية لتوفير العلاج اللازم والاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لإجراء العمليات المتقدمة التي تُنفذ لأول مرة في مصر باستخدام أحدث التقنيات الطبية مما يتيح تقديم الرعاية الصحية للمرضى دون الحاجة للسفر إلى الخارج.

كما أوضح، أن التعاون يشمل تنظيم تدريبات متخصصة لمقدمي الرعاية الصحية وإطلاق حملات توعوية شاملة للتعريف بالأمراض النادرة مع التركيز على محافظات صعيد مصر.

وتابع: أن التعاون سيتضمن تنظيم مائدة مستديرة لإصدار سياسة موحدة للتعامل مع الأمراض النادرة بالشراكة بين جميع قطاعات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة والأهلية.

وأكد الدكتور احمد السبكي، أن الهدف الرئيسي للهيئة هو توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وتقديم خدمات طبية عالية الجودة واحترافية بما يضمن أفضل رعاية صحية لجميع المرضى.

من جانبها أعربت السيدة غادة منيب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "فرصة حياة"، عن سعادتها بهذا اللقاء مشيرة إلى فخرها بالشراكة المتميزة مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الخدمات الطبية وتحسين جودة الحياة بما يسهم في بناء نظام صحي شامل ومستدام.

شارك في الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد السنافيري، مساعد المدير التنفيذي لتطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية، والدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، والدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المتعاملين، والدكتورة رضوى عبد العظيم، مسئول ملف الأورام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة لميس خشبة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

كما شارك من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد سعودي، نائب مدير المكتب الفني بمكتب مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور طارق حسين، عضو المكتب الفني بالمكتب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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