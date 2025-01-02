وزير الطيران: نتبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة البيئية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: نتبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة البيئية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: المطارات المصرية منصة هامة للترويج لمنتج السياحة البيئية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: المطارات المصرية منصة هامة للترويج لمنتج السياحة البيئية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زفافها اليوم على الفنان محمد العمروسي.. مي فاروق تتصدر المشهد | تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زفافها اليوم على الفنان محمد العمروسي.. مي فاروق تتصدر المشهد | تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - اليوم.. آخر موعد لتقديم طلب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - اليوم.. آخر موعد لتقديم طلب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. موجة صقيع وأمطار تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. موجة صقيع وأمطار تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

مؤتمر صحفي لكولر والشناوي اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري - أخبار كلمتك

مؤتمر صحفي لكولر والشناوي اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري - أخبار كلمتك

انطلاق عرض فيلم "المستريحة" لـ ليلى علوي بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

انطلاق عرض فيلم "المستريحة" لـ ليلى علوي بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تداول 17 ألف طن بضائع و1121 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تداول 17 ألف طن بضائع و1121 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 17 ألف طن بضائع و1121 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:20 صباحاً -  أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1121 شاحنة و50 سيارة 

 

موانئ البحر الاحمر 

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 589 شاحنة و43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 532 شاحنة و7 سيارات. 
 يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس  بينما تغادر السفينة الحرية فيما استقبل الميناء امس ثلاث سفن هي  امل، دليلة و Alcudia Express  وغادرت ثلاث سفن وهي  بوسيدون اكسبريس  ، امل و Alcudia Express.

كما تم تداول 2400 طن بضائع و310 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين  آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2885 راكبا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق