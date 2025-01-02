تداول 17 ألف طن بضائع و1121 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:20 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1121 شاحنة و50 سيارة

موانئ البحر الاحمر

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 589 شاحنة و43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 532 شاحنة و7 سيارات.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة الحرية فيما استقبل الميناء امس ثلاث سفن هي امل، دليلة و Alcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، امل و Alcudia Express.

كما تم تداول 2400 طن بضائع و310 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2885 راكبا.



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