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«الشباب والرياضة» تفتح باب التقدم لبرنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الثالثة - أخبار كلمتك

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«الشباب والرياضة» تفتح باب التقدم لبرنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الثالثة - أخبار كلمتك

«الشباب والرياضة» تفتح باب التقدم لبرنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح باب التقدم للنسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، أن البرنامج يقام انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، وتعزيزاً لمفهوم الدبلوماسية الشبابية ودورها في تعظيم تواجد الشباب المصري في الساحة الدولية وتوطيد العلاقات الدولية الشبابية، وتنفيذاً لتوجيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويهدف البرنامج إلى تعظيم التعاون الشبابي المصري الدولي، وتعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وممارسات وأفكار الشباب المصري ونظرائهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وتمكينهم من رسم خريطة طريق بروح شبابية للتعاون والمساهمة بفعالية في وضع الرؤى والبرامج التنموية المستقبلية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات لمواجهة تحديات المستقبل العالمي، والعمل على تعزيز قدراتهم على التعامل مع المستجدات العلمية والتقنية.

كما يتيح البرنامج فرص التمثيل الشبابي في المحافل المحلية والدولية والإقليمية، والمشاركة في عضوية المجالس الشبابية المصرية الثنائية الدولية، وفرص بناء القدرات وتنمية المهارات وبناء الشراكات مع المجتمع الشبابي الدولي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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