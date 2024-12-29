السيسي يوجه بتشجيع الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين موقف مصر بالمؤشرات العالمية - أخبار كلمتك

السيسي يوجه بتشجيع الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين موقف مصر بالمؤشرات العالمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مصر تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول - أخبار كلمتك

مصر تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسطر علي الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسطر علي الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية - أخبار كلمتك

إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية - أخبار كلمتك

الاستثمار: تدريب 1051 متدرب مصري و83 أجنبيًا خلال 2024 - أخبار كلمتك

الاستثمار: تدريب 1051 متدرب مصري و83 أجنبيًا خلال 2024 - أخبار كلمتك

6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة بشأن سيارات المعاقين في الموانئ - أخبار كلمتك

6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة بشأن سيارات المعاقين في الموانئ - أخبار كلمتك

الصناعة تعلن حزمة حوافز جديدة من البترول للمستثمرين لسداد مديونيات الغاز - أخبار كلمتك

الصناعة تعلن حزمة حوافز جديدة من البترول للمستثمرين لسداد مديونيات الغاز - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

جيمس جان يكشف سبب اختيار نيكولاس هولت لشخصية ليكس لوثر في فيلم Superman - أخبار كلمتك

جيمس جان يكشف سبب اختيار نيكولاس هولت لشخصية ليكس لوثر في فيلم Superman - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الفرخة بـ 135 جنيها، أسعار الزيت والسمن والأرز والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الفرخة بـ 135 جنيها، أسعار الزيت والسمن والأرز والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الفرخة بـ 135 جنيها، أسعار الزيت والسمن والأرز والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:30 مساءً - افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صباح اليوم، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية.

 

قائمة بأسعار المنتجات بسوق اليوم الواحد

وفيما يلى أسعار الزيت والسمن والأرز والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالجمالية:

شاي الأسرة 40 جرام: 10 جنيهات

شاي الأسرة 250 جرام: 60 جنيهًا

شاي الأسرة 100 فتلة: 75 جنيهًا

شاي الأسرة 50 فتلة: 40 جنيهًا

شاي الأسرة 25 فتلة: 20 جنيهًا

شاي توب تي 40 جرام: 8 جنيهات

شاي توب تي 250 جرام: 50 جنيهًا

شاي إيه تي 40 جرام: 8 جنيهات

شاي إيه تي 250 جرام: 50 جنيهًا

ينسون 100 فتلة: 75 جنيهًا

ينسون 50 فتلة: 40 جنيهًا

ينسون 25 فتلة: 20 جنيهًا

نعناع 100 فتلة: 75 جنيهًا

نعناع 50 فتلة: 40 جنيهًا

نعناع 25 فتلة: 20 جنيهًا

كركديه 100 فتلة: 75 جنيهًا

كركديه 50 فتلة: 40 جنيهًا

كركديه 25 فتلة: 20 جنيهًا

بالطبع، إليك الأسعار المكتوبة في الصورة:

الأرز:

1. أرز أكاديا عريض فاخر:

السعر بعد الخصم: 29 جنيهًا

السعر قبل الخصم: 33 جنيهًا


2. أرز فيرونا عريض ك 2:

السعر بعد الخصم: 27 جنيهًا

السعر قبل الخصم: 28 جنيهًا


3. أرز فيرونا رفيع طبيعي:

السعر بعد الخصم: 24 جنيهًا

السعر قبل الخصم: 25 جنيهًا


المكرونة:

1. كيس مكرونة فيرونا 350 جرام:

السعر قبل الخصم: 9 جنيهات

السعر بعد الخصم: 7.50 جنيهات


2. كيس مكرونة أكاديا 350 جرام:

السعر قبل الخصم: 9 جنيهات

السعر بعد الخصم: 7.50 جنيهات

b6bbb1c502.jpg


الزيوت:

* زيت ذرة لتر × ١٢ زجاجة: ٨٩.٥ جنيه
* زيت عباد لتر × ١٢ زجاجة: ٦٨ جنيه
* زيت بذرة لتر × ١٢ زجاجة: ٦٧.٥ جنيه
* زيت خليط لتر × ١٢ زجاجة: ٦٤ جنيه
* زيت خليط ۰٫۹ لتر × ۱۲ زجاجة: ٥٧ جنيه
* زيت خليط ۰٫۸ لتر × ۱۲ زجاجة: ٥٠ جنيه
* زيت خليط ٠٫٧ لتر × ۱۲ زجاجة: ٤٥ جنيه

ad3367631c.jpg

المسليات:

* مسلى كهرمانة ٧٠٠ جم صافى × ۸ برطمان: ٥٦ جنيه
* مسلى أكياس ٣٥٠ جم × ١٢ كيس: ٣٢ جنيه
* مسلى قشطاية ٧٠٠ جم صافي × ۱۲ صفيحة Easy Open: ٧٠ جنيه

المياه:

* مياه طبيعية نقاء ١٫٥ لتر × ۱۲ زجاجة: ٥.٥ جنيه
* مياه طبيعية نقاء ٠,٦٦ لتر × ۲۰ زجاجة: ٣.٥ جنيه

وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

 

c96ea753ca.jpg

 

توفير السلع الاساسية واللحوم بأسواق اليوم الواحد

ويأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.

dcbe26232a.jpg

وتندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

91c2fdcca0.jpg

افتتاح 15 سوق لليوم الواحد وجاري تعميمها بالمحافظات

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتحت 15 سوق لليوم الواحد خلال الفترة السابقة، وجاري العمل على تعميم هذه المبادرة في جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المناطق، ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

1358c15b98.jpg
41898ef3f3.jpg
a9e8f285ef.jpg
5a6ce10a91.jpg
a4347c9258.jpg
435c3ad69a.jpg
47579f7b64.jpg
fdad31e612.jpg
c5cec4cbe2.jpg
487c780089.jpg
92c0857aa9.jpg
a65ad6bdbd.jpg
b519042d22.jpg
e7c1e5a19d.jpg
85e5566df9.jpg
77e0d330ed.jpg
e37f7935d7.jpg
606a73af32.jpg
73a5f78a39.jpg
3c62d4eded.jpg
c41dc28778.jpg
c6cadd3729.jpg
19571983be.jpg
dca7ebf2f9.jpg
c9e06a6cac.jpg
296669b2c6.jpg
b00e0dd81c.jpg
2df3ae9606.jpg
7657aa0769.jpg
6f5c852b46.jpg
b65526c22f.jpg
f54f73f7bc.jpg
5d09b1b61b.jpg
9906180cf0.jpg
1e5741f44b.jpg
f2effe86cc.jpg
579955f314.jpg
44ce509dea.jpg
5cc7386bf1.jpg
0ed116a159.jpg
eea09f7457.jpg
22b6d1b421.jpg
b23dc33755.jpg
d5d1df6e93.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الرعاية الصحية: افتتاح قسم الحضانات بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق