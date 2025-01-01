الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 2.7 مليون مواطن بالمنيا خلال 11 شهرًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:45 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية لـ 2 مليون و710 ألف و686 مواطنًا من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الاولية في محافظة المنيا، منذ بداية يناير حتى اخر نوفمبر 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ولتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ مليون و934 ألف و452 مواطنًا، من خلال 28 مستشفى من مستشفيات محافظة المنيا، مضيفًا أن الخدمات الطبية المقدمة تضمنت استقبال مليون و77 ألف و666 مواطنًا بالعيادات الخارجية، واستقبال 84 الف مواطنًا من خلال العيادات المسائية، وتوفير 12 ألف و458 جلسة غسيل كلوي.

استحداث 73 سرير رعاية مركزة تم توزيعهم على المستشفيات الأكثر احتياجًا

وأضاف عبد الغفار، انه تم استحداث 73 سرير رعاية مركزة تم توزيعهم على المستشفيات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى 204 سرير داخلى تم توزيعهم على المستشفيات لزيادة القوة الاستيعابية، فضلًا عن استحداث 6 مستشفيات مجهزة بالخدمات الطبية في مختلف التخصصات، وإستحداث مركز طبي متخصص للاسنان، تضمنت مستشفى أورام سمالوط حيث تشمل ( 27 سرير رعاية مركزة، و40 سرير داخلي، بجانب 15 سرير لجراحات اليوم الواحد)، ومستشفى الجهاز الهضمي والكبد بملوي وتشمل ( 42 جهاز غسيل كلوى، و16 سرير رعاية مركزة، و17 سرير داخلى )، ومستشفى حميات العدوة وتشمل (12 سرير داخلى، 5 أسره رعايات مركزة).

وأضاف: من ضمن المستشفيات مستشفى العدوة المركزي التى تصل القوة الاستيعابية لها ( 135 سرير و4 غرف عمليات، بجانب التجيهيزات الطبية المختلفة )، ومستشفى صدر ملوى التى تشمل ( 14 سرير رعاية مركزة، و30 سرير داخلي )، ومستشفى حميات ديراموس والتى تصل لقوة استعابية ( 20 سرير داخلى، و14 سرير رعاية مركزة )، ومستشفى حميات مغاغة وتشمل ( 22 سرير داخلى، و7 اسره رعاية مركزة )، بالإضافة إلى مركز طب الاسنان التخصصي بالحي الخامس الذي يُعد من أهم المراكز المتخصصة في (جراحات الاسنان، والوجه والفكين، والتركيبات، وزراعة الاسنان ).

ونوه عبدالغفار، الى استحداث الخدمات الطبية التخصصية في بعض المستشفيات التى تستقبل عدد كبير من المواطنين لتلقى الخدمات الطبية، ومنها مستشفى صدر المنيا حيث تم (إنشاء قسم الجراحة والطوارئ، و3 غرف عمليات، واستحداث وتفعيل منظار الصدر للتشخيص والعلاج، والقضاء على قوائم الانتظار في جراحة الأطفال ومناظير الجهاز الهضمي، وتفعيل خدمة الاستصفاء الدموي للطوارئ، وإستحداث خدمة الزيارة المنزلية، وتفعيل العيادات المسائية)، بالإضافة إلى تفعيل خدمة مناظير الجهاز الهضمى التشخيصية والعلاجية ومناظير الانف والاذن بمستشفى مغاغة المركزي، بجانب تطوير ورفع كفاءه مستشفى الصحة الانجابية، ورفع كفاءة 25 سرير، وتطوير ورفع كفاءه مستشفى مصر الحرة وتجهيز50 سرير لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، الى تقديم الخدمات الطبية لـ 121 ألف و949 مواطنًا من خلال 88 قافلة طبية في تخصصات مختلفة لتقديم الخدمات الطبية للاماكن الاكثر احتياجًا، بالإضافة إلى استقبال 776 ألف و234 مواطنًا من خلال مراكز ووحدات الرعاية الاولية، حيث تم تطوير 51 وحدة صحية وجاري العمل على تطوير 112 وحدة صحية ضمن مشروع حياة كريمة.

وتابع انه فى اطار الإهتمام بالتعليم الطبي المستمر، وتطوير ورفع كفاءه الكوادر البشرية، تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية المختلفة في التخصصات الطبية لمتابعة كل ما هو جديد في مجال الطب، بالاضافة إلى الدورات التدريبية للتنمية البشرية لتقديم أفضل المناهج والاسس الصحيحة لبيئة عمل أفضل لرفع مؤشرات الكوادر الطبية لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين.

ولفت عبد الحكيم، إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية، حيث تم المرور على 5574 منشأة، حيث تم إصدار150 قرار غلق للمنشآت المخالف الاشتراطات الطبية، بجانب الحملات المرورية على المنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 28 ألف و678 منشأة غذائية، مشيرًا الى إعدام 32 ألف و770 كيلو من الاغذية منتهية الصلاحية، و11 ألف و391 لتر من العصائر منتهية الصلاحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.