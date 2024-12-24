مصطفى بكري: لا حديث في ليبيا إلا عن مبادرة المشير خليفة حفتر للمصالحة الوطنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - التقى الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية في ليبيا، مؤكدا على أنه لا حديث في البلاد إلا عن مبادرة للمصالحة الوطنية التي طرحها المشير حفتر.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا: "لا حديث في ليبيا إلا عن مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحها المشير خليفة حفتر لإحداث توافق وطني ينهي الحالة الراهنة".

وتابع: "التقيت المشير حفتر في بنغازي أمس، واستمعت إلى رؤيته نحو توحيد الصف الوطني الليبي، والحفاظ على وحدة الدولة الليبية، بعدها تابعت المناقشات التي دارت في المؤتمر العلمي للإعلاميين العرب حول المصالحة في جامعة بنغازي بحضور الدكتور صديق حفتر".

وتابع: "ليبيا تحتفل في 24 ديسمبر بالعيد 73 للاستقلال عن المستعمر الإيطالي، وغدا يلقي المشير حفتر كلمة بهذه المناسبة يتحدث فيها عن مسارات العمل الوطني".