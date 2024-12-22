"إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية"، هتافات نارية لـ جمهور الأهلي في مباراة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

"إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية"، هتافات نارية لـ جمهور الأهلي في مباراة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

خليجي 26، العراق يفتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف - أخبار كلمتك

خليجي 26، العراق يفتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف - أخبار كلمتك

محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

كرة اليد، طاقم تحكيم مصري في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

كرة اليد، طاقم تحكيم مصري في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور) - أخبار كلمتك

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور) - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

اخر تطورات الضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

اخر تطورات الضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أفضل 10 أعشاب للتصدى لمرض السكري، ندوة تثقيفية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أفضل 10 أعشاب للتصدى لمرض السكري، ندوة تثقيفية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس - أخبار كلمتك

أفضل 10 أعشاب للتصدى لمرض السكري، ندوة تثقيفية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس الندوة السابعة من سلسلة ندواته التثقيفية، تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل، عميدة الكلية،  ويأتي في إطار الموسم الثقافي للفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2024/2025.

"أفضل 10 أعشاب للتصدى لمرض السكري" ندوة تثقيفية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

 

ألقت الندوة الدكتورة أميمة الدهشان، ورئيس قسم العقاقير بالكلية، تحت عنوان "Top 10 Anti-Diabetic Herbs". 

وسلطت الضوء على أهمية النباتات الطبية في التصدي لمرض السكر، حيث استعرضت قائمة من الأعشاب والنباتات الطبيعية المعروفة بقدرتها على خفض نسبة السكر في الدم، مثل: الحلبة، الزنجبيل، الكركم، البصل، القرفة، الصبار، الريحان، النيم، المورينجا، والجنسنج.

تناولت الدكتورة أميمة الدهشان بالدراسة العلمية المركبات الفعالة المستخلصة من هذه النباتات، والتي أثبتت دورها المميز في تحسين مستويات السكر وتنظيمها.

كما شددت على أهمية دمج هذه النباتات في النمط اليومي للحياة بجانب استخدام الأدوية، مع اتباع نظام غذائي ورياضي متوازن لضمان صحة أفضل لمرضى السكر.

تأتي هذه الندوة ضمن رؤية الجامعة لتحقيق التثقيف المجتمعي وتعزيز الوعي بأهمية الطب البديل والنباتات الطبية في علاج الأمراض المزمنة، مما يعكس التزام جامعة عين شمس بتقديم كل ما هو مفيد ومبتكر لخدمة المجتمع وتنميته.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأحد 22-12-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق