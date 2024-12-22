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السيدة انتصار السيسي: متطوعو الهلال الأحمر يثبتون يوما بعد يوم أن الإنسانية أسمى القيم - أخبار كلمتك

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السيدة انتصار السيسي: متطوعو الهلال الأحمر يثبتون يوما بعد يوم أن الإنسانية أسمى القيم - أخبار كلمتك

السيدة انتصار السيسي: متطوعو الهلال الأحمر يثبتون يوما بعد يوم أن الإنسانية أسمى القيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الشكر إلى المتطوعين في الهلال الأحمر المصري، كما قدمت الشكر للقائمين على مبادرة بإيدك تنقذي حياة.

وكتب الحساب الرسمي للسيدة انتصار السيسي، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "كل الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري، الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإنسانية هي أسمى القيم التي تجمعنا".

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

وتابع: "كما أتقدم بالشكر أيضا للقائمين على مبادرة بإيدك تنقذي حياة، التي تجسد روح التضامن والعطاء وتساهم بشكل فعّال في إنقاذ الأرواح ونشر الوعي الصحي".

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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