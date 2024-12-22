محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/ 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/ 2025، لكافة الصفوف.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه ستعقد امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل في الفترة من الخميس 2 يناير حتى الخميس 9 يناير 2025.

وتابعت أنه سيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من السبت 11 يناير حتى الأربعاء 15 يناير، بينما يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من السبت 11 يناير حتى الخميس 16 يناير 2025.

وأوضحت موعد امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهني وما يعادله، لتكن في الفترة من السبت 11 يناير حتى الخميس 16 يناير، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت 18 يناير حتى الخميس 23 يناير 2025.

وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 11 يناير حتى الخميس 23 يناير، وتقام امتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من السبت 11 يناير الي الخميس 16 يناير.

وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام 6، و7، و7 يناير 2025 بمناسبة «أعياد الميلاد ، ويوم الأحد الموافق 19 يناير 2025 بمناسبة عيد الغطاس.