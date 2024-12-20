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رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين - أخبار كلمتك

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، برئاسة الدكتور جيان ون جيان، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة، الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، الدكتورة صفاء شحاتة، القائم بعمل عميد كلية التربية، والدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين، و الدكتور حسانين فهمي حسين، القائم بتسيير أعمال رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الألسن، الدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، والدكتورة هاجر محروس، المشرفة على مكتب التعاون الدولي بكلية الألسن.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تجديد اتفاقية التعاون القائمة بين الجامعتين وتوسيع نطاقها لتشمل إلى جانب تبادل الطلاب والأساتذة، تنظيم السيمنارات العلمية وإطلاق مشروعات بحثية مشتركة. كما تمت مناقشة إطلاق برامج مشتركة مع كلية الحقوق، والتعاون في مجالات متخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة مع كلية التربية، وتبادل الخبرات مع كلية التجارة. وتم اقتراح إنشاء مركز للدراسات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع كلية التجارة بجامعة عين شمس لتلبية احتياجات الشركات الصينية العاملة في مصر، تماشيًا مع مرور عشر سنوات على الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية من خلال مبادرة الحزام والطريق.

ورحبت كلية الألسن بتعزيز التعاون في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، إلى جانب تطوير برامج دولية مشتركة وتبادل الخبرات الأكاديمية والطلابية.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين بالوفد مؤكدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين جامعة عين شمس والصين، وأن التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعة عين شمس وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين. وأشار إلى أن جامعة عين شمس تسعى دائمًا لتوسيع أطر التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة الدراسات الأجنبية ببكين عن سعادته بتعزيز الشراكة مع جامعة عين شمس التي تتمتع بتاريخ عريق ومكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا، متطلعًا إلى تنفيذ برامج التعاون الجديدة التي ستسهم في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي وتوطيد العلاقات الثقافية بين الصين ومصر.

يُذكر أنه قبيل اللقاء، اصطحبت الدكتورة شيرويت الأحمدي الوفد الصيني في جولة بمتحف الزعفران، وأشاد الوفد بما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية قيمة.

الوفد الصيني ضم كل من: الدكتور خه جينغ، مديرة مكتب التعاون الدولي، الدكتور جانغ تيان، مدير الشؤون الأكاديمية، الدكتور وو مين، نائب عميد كلية الدراسات العربية، والدكتور شويه تشينغ قوه، الأستاذ بكلية الدراسات العربية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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