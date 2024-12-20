حصاد أداء الجامعات الأهلية في 2024.. تعليم متطور لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - شهدت الجامعات الأهلية في مصر تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، مع تقديم 20 جامعة برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتضم المنظومة 4 جامعات أهلية دولية، و12 جامعة منبثقة عن الجامعات الحكومية، و4 جامعات تعمل منذ سنوات، مثل النيل الأهلية والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية تحظى بدعم القيادة السياسية، مع تجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية لتقديم تجربة تعليمية متطورة. كما أُطلقت برامج دراسية بينية حديثة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأشار الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، إلى تنظيم الجامعات أنشطة متنوعة مثل الندوات، ورش العمل، والزيارات الميدانية للمصانع والمشروعات القومية، بجانب المشاركة في مبادرة "تمكين" لدعم حقوق الطلاب ذوي الهمم.

كما وقّعت الجامعات بروتوكولات تعاون مع جامعات دولية مرموقة، وانضمت إلى التحالفات الإقليمية لتعزيز التعاون الأكاديمي والصناعي.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات الأهلية تُعد من جامعات الجيل الرابع، حيث تُعيد استثمار المصروفات الطلابية في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة التعليم.

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