مصر تنقل تجربة النقل الحضري للعراق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:09 صباحاً - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس نصيف جاسم الخطابي محافظ كربلاء بجمهورية العراق وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء عدد من قيادات كل من وزارة النقل المصرية ومحافظة كربلاء العراقية.

اللقاء المصرى العراقي

في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بالتنفيذ الفوري لكافة أوجه التعاون مع العراق الشقيق وتلبية كافة مطالب الجانب العراقي لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا لمشاركة في مخططات العراق للنهوض بالدولة العراقية في كافة المجالات وخاصة وأن مصر لديها تجربة رائدة في هذه المجالات، حيث حققت نهضة كبيرة في كافة القطاعات مثل الطرق والانفاق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والمدن السكنية ومشروعات المياه والكهرباء وغيرها من المشروعات العملاقة، كما نفذت الشركات المصرية مشروعات عملاقة في عدد من الدول العربية والأفريقية.

ولفت إلى أن اهتمام الحكومة المصرية بإنشاء بنية تحتية عملاقة في شتى المجالات جاء بهدف أن البنية التحتية هي عصب الاقتصاد القومي والداعم الرئيسي لمجالات الصناعة والزراعة والسياحة وأنه يوجد في مصر شركات قوية ومكاتب استشارية قوية تنافس المكاتب العالمية وأن هذه الشركات تهدف إلى المساهمة في نهضة العراق في شتى المجالات وعلى استعداد تام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق مشيدًا بالتجارب الناجحة لعدد من الشركات المصرية في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق (مشروعات طرق وكباري) بجودة عالية في وقت قياسي مثل شركة سامكو وشركة النصر العامة للمقاولات المصرية.

ومن جانبه أكد محافظ كربلاء على العلاقات القوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين مشيدا بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرًا إلى أن ما نفذته وتنفذه مصر من مشروعات ضخمة تدعو للفخر وأن هذه التجربة المصرية الرائدة تجربة وقصة نجاح كبرى يحتذى بها .

وتباحث الجانبان حول أهمية الاستفادة من خبرات الشركات المصرية في مجال النقل الحضري وتكنولوجيا المعلومات وفي تشييد وإنشاء مشروعات نقل جماعي حديثة ومشروعات البنية التحتية بكربلاء حيث أكد محافظ كربلاء أن ما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من مشروعات ضخمة ووسائل نقل جماعي حديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT بما يشمله من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة التي تضم عدد ٥ وسائل نقل حديثة بالإضافة إلى مشروعي المونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي BRT ومشروعات الطرق مثل (الأوسط ي - الدائري -الإسماعيلية الصحراوى..) ومحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل تلك المحطة العملاقة التي تضاهي المحطات العالمية بالإضافة إلى المحطات التبادلية بين وسائل المواصلات المختلفة يجعل من الأهمية الكبيرة الاستفادة بهذه التجربة المصرية الناجحة كما أشاد محافظ كربلاء والوفد المرافق له

بالعاصمة الإدارية الجديدة التي وصفوها بأنها مدينة عالمية مبهرة.

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