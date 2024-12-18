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خبر سار لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

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خبر سار لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

خبر سار لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا إلى مديريات التموين بتفعيل بطاقات التموين الموقوفة بسبب حالات الوفاة، ولكن بشروط.

وكانت  وزارة التموين قد أوقفت بعض  البطاقات التموينية نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة وهي غرامات مالية مستحقة على البطاقة التموينية بسبب عدم حذف المتوفى من البطاقة، والاستمرار في صرف حصة المتوفي.

وطالبت مديريات التموين من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة بسبب عدم تحصيل فروق الأسعار للوفاة، التوجه إلى ديوان عام المديرية والإدارات والمكاتب التموينية، ليتم عمل اللازم لتحصيل فروق الأسعار، حتى يتسنى إرسالها إلى وزارة التموين، لكي يتم إعادة تفعيلها للصرف على المنظومة الإلكترونية للدعم. 

 

وتحرص الدولة على الحد من ارتكاب المخالفات من قبل أي شخص، وقد حددت الدولة عقوبة عدم إخراج المتوفى من البطاقة التموينية والاستمرار في صرف حصة الشخص الذي توفي بالفعل، كما أعطت الدولة أسرة المتوفى فرصة صرف حصة المتوفى لمدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ وفاة الشخص.

وبعد هذه الفترة المحددة من قبل الدولة، لا يحق لأسرة المتوفى صرف حصته، وتقوم  الدولة بمعاقبة الشخص الذي يقوم بذلك بإلزامه برد قيمة السلع التي أنفقت باسم المتوفى خلال الفترة التي أنفقت فيها الحصص التموينية  ، ويتم رد كل قيمة السلع  بالسعر المباع في السوق دون دعم حكومي. 

 

تطبيق محددات العدالة الاجتماعية الجديدة اعتبارا من أول ديسمبر 

 

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024.

وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، في:

امتلاك سيارة موديل 2017  فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وقف 250 ألف بطاقة تموينية بسبب محددات الاستبعاد

 

وترتب على تطبيق محددات استبعاد جديدة للعدالة الاجتماعية وقف نحو 250 ألف بطاقة تموينية، بداية من شهر ديسمبر الجاري. 

 

وقف صرف الخبز والتموين لأصحاب البطاقات بسبب محددات العدالة الاجتماعية 

 

كما ترتب على تطبيق محددات العدالة الاجتماعية على أصحاب البطاقات وقف صرف التموين والخبز معا اعتبارا من الشهر الجاري، وهذا عكس ما كان يحدث عند تطبيق محددات العدالة الاجتماعية في مراحلها السابقة، حيث كان يتوقف صرف التموين فقط، بينما يستمر صاحب البطاقة الموقوفة بسبب محددات الاستبعاد في صرف الخبز المدعم.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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