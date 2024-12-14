وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، صباح اليوم السبت، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا.

ويبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسبل دعم عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية تلبي طموحات الشعب السوري، وتحفظ استقرار سوريا وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها.