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وزيرة البيئة: دور محوري لمؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات مبتكرة لحماية البيئة - أخبار كلمتك

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وزيرة البيئة: دور محوري لمؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات مبتكرة لحماية البيئة - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: دور محوري لمؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات مبتكرة لحماية البيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "NSWMP - EU GREEN" سلسلة من ورش العمل التدريبية للجمعيات الأهلية بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ لـ 35 جمعية، في إطار رفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وممثلي الجمعيات الأهلية والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وممثلي هيئة التعاون الدولي الألماني giz ووحدات إدارة المخلفات واستشاري البرنامج الوطني في المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل الحوار المجتمعي وتحفيز المشاركة الإيجابية وتوفير مصادر التمويل للمبادرات المجتمعية، والتي تهدف للحد من مصادر التلوث وحماية صحة المواطنين ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتنفيذ منظومة المخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذه التدريبات تأتي ضمن جهود الوزارة وخطة عمل البرنامج الوطني لرفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على تنمية مهاراتهم وعلى نقل مهارات المتدربين ومعارفهم المكتسبة إلى متدربين آخرين، مما يساعد على دعم مشروعاتهم وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخولهم وتحسين أحوالهم المعيشية إلى جانب الحفاظ على البيئة من خلال تلك المشروعات ومن ثم الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية.. مشيرة إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع وفي تنفيذ مشروعات مبتكرة بمجالات حماية البيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري.

وشددت فؤاد على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المحوري في مساعدة الوزارة على تحقيق هذا الهدف.. منوهة بأن المشروع الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب ما يقرب من 170 جمعية أهلية بالمحافظات الأربعة (قنا /أسيوط / الغربية / كفر الشيخ ) ومختلف محافظات الجمهورية على تحليل المشكلات المجتمعية وإيجاد حلول مبتكرة لها، وصياغتها كمقترحات لمشاريع متكاملة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال كلمته، بالورشة على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الوحدات المحلية من خلال جمع ونقل المخلفات الزراعية والبلدية في القرى والنجوع، مشددا على أهمية تنظيم العمل بشكل احترافي مع مراعاة الجوانب الفنية والمالية، مشيرا إلى تعزيز العمل التنموي ودعم المشاريع المبتكرة للجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية الخدمية.. مضيفا أن هذه الشراكة تعزز تبادل الخبرات الفنية والأفكار الجديدة، مما يعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والتصدي للتحديات البيئية.

وعقد التدريب على مدار 10 أيام وتضمن كيفية إعداد وكتابة مقترح مشروع يشتمل على الأهداف العامة والفرعية، إجراءات، الموازنة، آليات المتابعة والتقييم إلى جانب آليات إعداد المقترح وما تتضمنه من خلفية المشروع، مؤسسية الأهداف، تحليل المشكلات والأنشطة الخاصة بكل هدف بالإضافة إلى خطة العمل، وإدارة المخاطر، الهيكل التنظيمي وتحديد الاحتياجات، و تم خلال الورشة كذلك قيام ممثلي وزارة البيئة والمحافظة بتقديم عروض تفصيلية عن الاقتصاد الدوار وتغير المناخ وإدارة المخلفات إلى جانب عرض جهود وزارة البيئة والمحافظة في إشراك منظمات المجتمع المدني في منظومة الجمع والنقل على مستوى القرى بالمحافظة والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كما تضمن التدريب خطوات إعداد الموازنة والتكاليف والإرشادات المرتبطة بتقديم المساهمات المحلية.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يُعد من أكبر المشروعات في مصر، وينفذ في أربع محافظات، هي: كفر الشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط، ويجمع البرنامج بين مكونين، فني ومالي، لإنشاء منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة، كما يقدم البرنامج دعمًا فنيًا لوحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المستهدفة، لرفع كفاءة العاملين من الجوانب الفنية والمالية والتعاقدية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المنظومة، بما يسهم في تطويرها، وخلق فرص استثمارية واعدة وفرص عمل جديدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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