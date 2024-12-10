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السيسي يصل إلى دبلن عاصمة أيرلندا في ختام جولته الأوروبية - أخبار كلمتك

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السيسي يصل إلى دبلن عاصمة أيرلندا في ختام جولته الأوروبية - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى دبلن عاصمة أيرلندا في ختام جولته الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:04 مساءً - وصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى مدينة دبلن، عاصمة جمهورية أيرلندا، في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة؛ لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، زيارته للنرويج، حيث شهدت الزيارة نشاطا حافلا وعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما أجرى الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، كما شهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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