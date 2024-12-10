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المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة طارق نور - أخبار كلمتك

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المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة طارق نور - أخبار كلمتك

المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة طارق نور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

يتم هذا التحالف من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام بالتعاون مع الإدارة الحالية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور، وطارق مخلوف عضوا منتدبا، وعضوية كل من محمد السعدي، وعمرو الفقي، وتامر مرسي، وشريف الخولي، وأحمد طارق.

ويتوجه مجلس الإدارة الجديد للشركة المتحدة بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق على كافة مجهوداته المبذولة طوال الفترة الماضية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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