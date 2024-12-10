وزير قطاع الأعمال: تلقينا طلبات جيدة على أتوبيس النصر للسيارات الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، إن الوزارة تلقت طلبات جيدة على الأتوبيس الجديد من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات إحدى القلاع الصناعية التابعة للوزارة، والتي عادت إلى الإنتاج مرة أخرى بعد سنوات طويلة من التوقف.

جاء ذلك في تصريحات الوزير للصحفيين على هامش افتتاح معرض بونتريمولي التاريخي للأثاث الراقي، أمس، بعد أعمال التطوير التي شهدها، مع الحفاظ على الطابع التاريخي الذي يتميز به المعرض، الذي يقع بالقرب من ميدان التحرير بشارع طلعت حرب وسط القاهرة.

وأشار شيمي بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإنجازات التي تشهدها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال لم تكن تتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين بالشركة والدعم الدائم من الدولة للقطاع الصناعي في مصر، لتواكب الشركات والمصانع التطورات والتكنولوجيات العالمية.

وبالنسبة لقطاع الغزل والنسيج.. قال الوزير إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف عودة مصر مرة أخرى لريادة العالم في هذا المجال الحيوي، من خلال تطوير وتحديث كافة المراحل الإنتاجية بدءا من زراعة الأقطان مرورا بالعمليات الصناعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتج النهائي والتسويق والبيع.

وأضاف شيمي أن معدلات الإنجاز في مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج جيدة وتسير بخطوات ثابتة، مشيرا إلى أنه مشروع ضخم ومتكامل يشمل تحديث 7 شركات في كفر الدوار ودمياط والمحلة وشبين الكوم والمنيا والدقهلية وحلوان ويتم تنفيذه على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الإحلال والتجديد، الصيانة وتأهيل العمال.

وأوضح أن شركة غزل المحلة باعتبارها أكبر شركات الغزل والنسيج في مصر تعد نموذجا جيدا لهذه الإصلاحات الكبرى، حيث تستحوذ على 50 في المائة من المشروع القومي لتطوير جميع مصانع القطاع.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه يجرى التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتتاح مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها وتحديثها، وذلك خلال الفترة القادمة، مؤكدا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القطاع المهم، ولاسيما توفير المواد الخام التي تضمن استمرارية عمل المصانع وبخاصة القطن قصير التيلة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتابع شيمي: أن مشروع التطوير يشمل افتتاح أسواق خارجية لتعود مصر إلى ريادتها في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الاهتمام بالتعاقدات التي تتيح وتساعد على استمرارية هذه المشروعات من خلال توفير المزيد من العملة الصعبة، وبالتالي تتسيد مصر دول العالم في هذا المجال الحيوي كما كانت في السابق.

وأكد أن المصانع الجديدة التي يتم تشغيلها بأحدث التكنولوجيات العالمية سوف تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتعزز قدرة الشركات على المنافسة في السوقين المحلي والدولي، مشيرا إلى الاهتمام المتزايد بتدريب العنصر البشري وتنمية مهاراته وفق البرامج التدريبية المحددة.

من جهة أخرى.. أوضح المهندس محمد شيمي، أن بونتريمولي يعد من أهم العلامات التجارية في تاريخ صناعة الأثاث في مصر والعالم العربي، حيث تأسس منذ أكثر من مائة عام ليقدم للأجيال المتعاقبة منتجات فاخرة تعكس الجودة والتفرد.

وأشار إلى أن خطة العمل في تطوير السلاسل التجارية تشمل أيضًا رفع مستوى خدمة العملاء وتوفير خدمات مبتكرة ومتطورة، وتوسيع قاعدة العملاء وتحسين أساليب العرض وبيئة التسوق وتعزيز الأنظمة الرقمية التي تسهل عملية الشراء، مع الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتنمية المهارات.