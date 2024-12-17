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أمطار وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء - أخبار كلمتك

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أمطار وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء - أخبار كلمتك

أمطار وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة على مطروح تكون خفيفة على كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية على فترات متقطعة غدا الأربعاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومعتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري،  معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل  ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس  هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:12


الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن السيول ظاهرة صح خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.


وأضاف غانم لكلمتك، أن السيول ظاهرة خريفية وليس شتوية كما يعتقد البعض، حيث تتشكل السيول نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي أو امتداد منخفض البحر الأحمر مع وجود  منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تنشط أكثر خلال موسم الخريف، أما فصل الشتاء فيتسم بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تتكون السيول به ولكن قليلا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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