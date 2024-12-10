أجواء مستقرة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، لافتة إلى استقرار الأحوال الجوية على المحافظات.

حالة الطقس الآن

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس الآن، مشيرة إلى وجود سماء صافية وأجواء مستقرة على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأرجعت الأرصاد سبب ذلك إلى تأثر البلاد بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 23 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

وحذرت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

وبينت «الأرصاد» حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 23 14 العاصمة الإدارية 23 12 6 أكتوبر 22 12 بنها 22 13 دمنهور 22 13 وادي النطرون 23 11 كفر الشيخ 22 13 المنصورة 23 13 الزقازيق 23 13 شبين الكوم 22 13 طنطا 22 14 دمياط 22 13 بورسعيد 23 14 الإسماعيلية 24 11 السويس 23 11 العريش 22 11 رفح 21 09 رأس سدر 25 13 نخل 22 04 كاترين 18 02 الطور 24 13 طابا 22 10 شرم الشيخ 26 17 الإسكندرية 22 12 العلمين 21 11 مطروح 21 12 السلوم 21 09 سيوة 20 08 رأس غارب 26 15 الغردقة 27 16 سفاجا 27 16 مرسى علم 27 16 شلاتين 28 18 حلايب 26 19 أبو رماد 27 18 رأس حدربة 26 19 الفيوم 23 10 بني سويف 23 09 المنيا 24 08 أسيوط 24 09 سوهاج 25 10 قنا 27 11 الأقصر 27 11 أسوان 28 12 الوادي الجديد 27 08 أبو سمبل 26 13