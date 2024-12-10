عاجل:مليشيا الحوثي تقوم بعملية هيكلة (وثائق) - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تقوم بعملية هيكلة (وثائق) - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن عن تصعيد هو الأول من نوعه - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن عن تصعيد هو الأول من نوعه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

مهند مجدي يجتمع برجال طائرة الأهلي قبل مواجهة برايا كلوب في البرازيل - أخبار كلمتك

مهند مجدي يجتمع برجال طائرة الأهلي قبل مواجهة برايا كلوب في البرازيل - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص بحضور محافظ القاهرة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص بحضور محافظ القاهرة - أخبار كلمتك

مرافق جديدة لزيادة الجذب السياحي، مدبولي يتفقد تطوير ممشى بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

مرافق جديدة لزيادة الجذب السياحي، مدبولي يتفقد تطوير ممشى بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: بورسعيد تسهم  بـ54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: بورسعيد تسهم  بـ54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، غدا - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، غدا - أخبار كلمتك

دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أجواء مستقرة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أجواء مستقرة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر - أخبار كلمتك

أجواء مستقرة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، لافتة إلى استقرار الأحوال الجوية على المحافظات.

حالة الطقس الآن

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس الآن، مشيرة إلى وجود سماء صافية وأجواء مستقرة على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

حالة الطقس الآن

وأرجعت الأرصاد سبب ذلك إلى تأثر البلاد بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 23 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس

وأوضحت أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

وحذرت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الشبورة المائية

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

وبينت «الأرصاد» حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 23 12
6 أكتوبر 22 12
بنها 22 13
دمنهور 22 13
وادي النطرون 23 11
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 23 13
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 22 13
طنطا 22 14
دمياط 22 13
بورسعيد 23 14
الإسماعيلية 24 11
السويس 23 11
العريش 22 11
رفح 21 09
رأس سدر 25 13
نخل 22 04
كاترين 18 02
الطور 24 13
طابا 22 10
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 22 12
العلمين 21 11
مطروح 21 12
السلوم 21 09
سيوة 20 08
رأس غارب 26 15
الغردقة 27 16
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 16
شلاتين 28 18
حلايب 26 19
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 26 19
الفيوم 23 10
بني سويف 23 09
المنيا 24 08
أسيوط 24 09
سوهاج 25 10
قنا 27 11
الأقصر 27 11
أسوان 28 12
الوادي الجديد 27 08
أبو سمبل 26 13

اقرأ أيضاً
انخفاض شديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

شبورة ورياح.. حالة الطقس غدا وحتى الأحد المقبل |بيان بدرجات الحرارة

معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق