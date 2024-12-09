قمة مصرية نرويجية في أوسلو لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:40 صباحاً - يستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين نشاطه الرسمي في النرويج بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي، حيث يكون في استقباله رئيس الوزراء النرويجي ويعقد الجانبان لقاءً ثنائيا ثم يشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين.

كما يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين ويقيم رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس الوزراء النرويجي

وشارك الرئيس السيسي، في حفل شاي غير رسمي بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولته الأوروبية.



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