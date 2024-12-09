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قمة مصرية نرويجية في أوسلو لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

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قمة مصرية نرويجية في أوسلو لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة مصرية نرويجية في أوسلو لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:40 صباحاً -  يستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين نشاطه الرسمي في النرويج  بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي، حيث يكون في استقباله رئيس الوزراء النرويجي ويعقد الجانبان لقاءً ثنائيا ثم يشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين.

 كما يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين ويقيم رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

 

السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس الوزراء النرويجي

وشارك الرئيس  السيسي، في حفل شاي غير رسمي بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولته الأوروبية.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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