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معهد تيودور بلهارس للأبحاث ينظم دورة تدريبية متخصصة في مجال إنعاش القلب والرئة - أخبار كلمتك

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معهد تيودور بلهارس للأبحاث ينظم دورة تدريبية متخصصة في مجال إنعاش القلب والرئة - أخبار كلمتك

معهد تيودور بلهارس للأبحاث ينظم دورة تدريبية متخصصة في مجال إنعاش القلب والرئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث دورة تدريبية متخصصة في مجال إنعاش القلب والرئة (Basic Life Support - BLS). أقيمت الدورة تحت رعاية  الدكتور محمد عباس شميس، مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لإنعاش القلب الرئوي.

دورة تدريبية متخصصة في مجال إنعاش القلب والرئة

استهدفت الدورة تعزيز قدرات الفريق الطبي في التعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح، حيث شارك حوالي 30 متدربًا من الأطباء وأعضاء الهيئة البحثية، بالإضافة إلى طاقم التمريض والفنيين.

المعايير العالمية ومتطلبات الجودة في الرعاية الصحية

وقد شملت الدورة محاضرات نظرية تناولت المفاهيم الأساسية لإنعاش القلب والرئة وأهمية التدخل السريع في حالات الطوارئ القلبية.

كما اشتملت على تدريبات عملية باستخدام أحدث التقنيات والنماذج التدريبية، بما يتماشى مع المعايير العالمية ومتطلبات الجودة في الرعاية الصحية.

تطوير خدمات المعهد وضمان سلامة المرضى

قام بتنظيم الدورة  الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس شعبة البحوث الإكلينيكية الجراحية، الذي أوضح أن هذه التدريبات تشكل جزءًا أساسيًا من الجهود المستمرة لتطوير خدمات المعهد وضمان سلامة المرضى.

وقد أكد الدكتور محمد شميس أن تطوير مهارات الفريق الطبي هو أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية،  وأشار إلى أن هذه الدورة لا تمثل فقط نشاطًا تدريبيًا، بل تُعد استثمارًا حقيقيًا في حياة المرضى وسلامتهم، مع التزام المعهد بتبني أفضل الممارسات العالمية.

أشاد المشاركون بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي للدورة، معبرين عن تقديرهم للجهود المبذولة لتوفير تدريب متقدم يعزز جاهزيتهم للاستجابة الفعالة في الحالات الطارئة.

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية التي ينظمها المعهد لضمان تحسين الأداء الطبي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

تعزيز النشاط البدني والرياضي بين الطلاب

وفي سياق آخر أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية توسيع وتعميم فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" في جميع الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة التي أطلقتها الوزارة سبتمبر الماضي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني والرياضي بين الطلاب، موضحًا  أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الوزارة في دعم الصحة العامة واللياقة البدنية للطلاب، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير قدرات الشباب المصري في كافة المجالات.

وأضاف الوزير أن المبادرة تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة  رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطن المصري من خلال برامج متنوعة تركز على التعليم، والصحة، والرياضة، مؤكدًا أن "مبادرة 100 يوم رياضة" تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الصحة البدنية والعقلية للطلاب، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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