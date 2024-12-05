الزراعة: يوجد اهتمام كبير بخدمة المزارعين والمربين والمنتجين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:28 مساءً - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يوجد اهتمام بشكل كبير بخدمة المزارعين والمربين والمنتجين، مضيفًا: «حريصين على توفير كل سُبل الدعم الممكنة، ويتم بحث تراخيص التشغيل وفق المزارع والاشتراطات البيئية والالتزام بتعليمات الوزارة».

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، تقديم الإعلامية دينا عصمت، «أضافنا جزئية أننا نقدر نساعد المزارعين بنظام إننا نعطي تمويل للمزارعين عشان يتحولوا من نظم التربية المفتوحة إلى المغلقة وبنقدم خدمة للمزارع اللي كانت مغلقة وتتوقف خلال فترة الشتاء وبنقول لها بدل ما توقف تعالى نعمل لك كل الدراسات اللازمة الفنية عشان تطور المزرعة».

وواصل: «ندعم أصحاب المزارع من نظام التربية المفتوحة للمغلقة ونأخذ الدراسة لنرسلها لبنك التمويل الزراعي حتى يستطيع المزارع تطوير مزرعته و يستمر في العملية الانتاجية خلال العام الكامل دون أي توقفات بسبب ظروف جوية أو تغيرات مناخية وهناك تمويل بنسبة 5% وتكلفته قليلة».