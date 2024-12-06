وزير الري يشارك في جلسة التحلية باستخدام الطاقة المتجددة ضمن مبادرة AWARe - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:13 مساءً - مشروع إقليمي جديد لتحلية المياه.. في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ودعم التنمية الزراعية، أعلن وزير الموارد المائية والري عن إطلاق مشروع إقليمي قريبا لتوظيف تكنولوجيا تحلية المياه في القطاع الزراعي.

المشروع يعكس توجه الدولة نحو تبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الاستدامة البيئية.

وتقدم كلمتك، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ جميع التفاصيل المتعلقة بجلسة التحلية باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

جلسة التحلية باستخدام الطاقة المتجددة

وشارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة التحلية باستخدام الطاقة المتجددة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP 16 في الرياض.

وألقى الوزير الضوء على الإنجازات المحققة في إطار مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27، مشيرا إلى تزايد انضمام الدول إلى المبادرة، حيث وصل عدد الأعضاء إلى 35 دولة، بالإضافة إلى دعم عدد من المنظمات الدولية لإدارة مسارات العمل المختلفة داخل المبادرة.

وأوضح الدكتور سويلم أن المبادرة تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تساهم في التكيف مع التغيرات المناخية في الدول الأفريقية والنامية، وأشار إلى نجاح المبادر في تدريب 3000 متخصص أفريقي في مجال المياه وتغير المناخ.

وخلال الجلسة، ناقش الوزير التكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، المعروفة بمفهوم WEFE NEXUS، كجزء من الاستراتيجيات المستقبلية للتكيف مع المناخ وتقليل أثره وأكد على ضرورة تقليل البصمة المائية للزراعة من خلال تطبيق نظم حديثة.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في استخدام تحلية المياه بالطاقة الشمسية كحل مستدام لإنتاج الغذاء، خاصة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا التي تتميز بموارد شمسية كبيرة وأكد أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يساهم في تقليل تكاليف التحلية وجعلها اقتصاديا مجدية.

وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي، كشف الوزير عن العمل الجاري لإطلاق مشروع مشترك يهدف إلى دراسة إمكانيات استخدام تكنولوجيات التحلية في الزراعة، بمشاركة مصر، الأردن، تونس، والمغرب وتم الاتفاق على صياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لإعداد وثيقة المشروع خلال ورشة عمل أقيمت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.

واختتم الدكتور سويلم بتأكيد أهمية تبادل الخبرات الناجحة بين الدول في مجال التحلية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي ومواجهة تحديات التغير المناخي على الصعيد العالمي.