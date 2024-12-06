تفاصيل زيارة قرينة الرئيس السيسي سلطنة عمان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - زارت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سلطنة عمان، حيث عبرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بلقاء حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان قائلة: “بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان”.

وأضافت: "يسعدني أن ألتقي بالسيدة الجليلة خلال زيارتي لسلطنة عمان الشقيقة، واتطلع لهذه الزيارة التي تعكس عمق ومتانة العلاقات وروابط الأخوة التاريخية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان".

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