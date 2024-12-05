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وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالأردن - أخبار كلمتك

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وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالأردن - أخبار كلمتك

وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:38 مساءً - استقبل  المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، القاضي يوسف ذيابات رئيس النيابات العامة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الأردنية وذلك بحضور مساعدي الوزير المختصين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيدًا بالعلاقات التاريخية المصرية الأردنية، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الأردنية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.

ومن جانبه، عبر رئيس النيابات العامة الأردنى عن سعادته بالحضور إلى مصر، مُشيدًا بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي وأبدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء تطلع الوزير مع رئيس النيابات العامة الأردنى إلى تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في مجال التقاضي الإلكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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