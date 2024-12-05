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تداول 16 ألف طن بضائع و891 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 16 ألف طن بضائع و891 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 16 ألف طن بضائع و891 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:22 صباحاً -  أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 891 شاحنة و125 سيارة. 

 

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 362 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 529 شاحنة و25 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن وهي دليلة، الحرية، CS FORTUNE وTONG YUN بينما تغادر السفينتين أمل  وAlcudia Express ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون اكسبريس وAlcudia Express وغادرت السفينتان الحرية ودليلة.

 كما تم تداول 1900 طن بضائع و260 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا،  آور وآيلة. 

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة SEAWAVE2 متجهة إلى جدة. 
 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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