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اليوم، الانتهاء من اختبارات المتقدمين لوظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

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اليوم، الانتهاء من اختبارات المتقدمين لوظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

اليوم، الانتهاء من اختبارات المتقدمين لوظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:16 صباحاً - ينتهي مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم من الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

 

وكان قد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لخوض مسابقة شغل وظائف عن طريق التعيين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

والوظائف المعلن عنها بالمسابقة هي:

- عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.

 

- عدد 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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