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القومى للبحوث يعقد المؤتمر الدولى السادس للنمذجة الجزيئية والأطياف - أخبار كلمتك

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القومى للبحوث يعقد المؤتمر الدولى السادس للنمذجة الجزيئية والأطياف - أخبار كلمتك

القومى للبحوث يعقد المؤتمر الدولى السادس للنمذجة الجزيئية والأطياف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - قررالمركز القومي للبحوث انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس  للنمذجة الجزيئية والأطياف لهذا العام عن طريق  المزج بين حضور الباحثين بمدينة دهب وأيضا بإستخدام تطبيق الزووم للمشاركة عن بعد،  وذلك في رحاب مدينة دهب وبرعاية الدكتورة  فجر عبد الجواد القائم بعمل رئيس المركز، وبرئاسة الدكتور مدحت إبراهيم عميد معهد البحوث الفيزيقية السابق

وصرح الدكتور مدحت ابراهيم رئيس المؤتمر أنه يشارك في المؤتمر هذا العام كوكبة من الباحثين المصريين والأجانب من روسيا وايطاليا وأمريكا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والصين والمكسيك والبرازيل والسعودية وتونس والهند وفلسطين بالإضافة إلي باحثين من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية.
 

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جدير بالذكر أن عدد البحوث المشاركة بالمؤتمر تبلغ 94 بحثا تتضمن عرضًا وافيًا لأحدث المستجدات والتطبيقات الحديثة في مجال الأطياف الذرية والجزيئية والنمذجة الجزيئية، كما سيتم إلقاء  9 محاضرات لعدد من كبار المتخصصين في مجال الأطياف في مصر والعالم.
 

ويهدف المؤتمر إلي مد جسور التعاون بين شباب الباحثين بمصر والعالم من خلال توفير فرص الاحتكاك العلمي بينهم وبين كبار الباحثين، كما سيتم التركيز علي الجانب التطبيقي.
 

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تقنيات مبتكرة لتوضيح  كيفية استخدام الطرق الطيفية الحديثة

ومن أهم محاور المؤتمر عرض تقنيات مبتكرة لتوضيح  كيفية استخدام الطرق الطيفية الحديثة الذرية والجزيئية في التعرف علي المواد الذكية وتطبيقاتها المختلفة، بالإضافة إلي الأطياف الفلكية التي يمكن من خلالها معرفة أسرار المادة والكون علي السواء.
 

ولأول مرة تعرض البروفيسور سلطانة نهار- الاستاذ بجامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية،  ورئيس الجمعية الدولية للمرأة المسلمة في العلوم، ثمانية جوائز لأفضل باحثين في المؤتمر كما يجري الترتيب لأن تكون هذه الجوائز سنوية  لتكريم شباب الباحثين وتشجيعهم على ثقافة الابتكار والارتفاع بجودة البحث العلمي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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