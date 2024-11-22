وزير التعليم العالي يبحث مع «سيمنز هيلثنيرز» التعاون في تشغيل مشروع مستشفى 500 500 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:36 مساءً - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، الاهتمام بالتعاون مع شركة "سيمنز هيلثنيرز" والاستفادة من خبراتها الدولية في تشغيل مشروع مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد (مستشفى 500 500) وفق أحدث المواصفات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ورئيس هيئة الشراء الموحد بهاء الدين زيدان، ورئيس شركة "سيمنز هيلثنيرز" للشرق الأوسط وإفريقيا المهندس فيفك كاندي، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، لمناقشة سبل التعاون المشترك في تشغيل مشروع مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد (مستشفى 500 500).

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أهمية المشروع داخل منظومة المستشفيات الجامعية، والدور الكبير للمعهد القومي للأورام في تقديم خدمات علاجية متميزة لمرضى الأورام في مصر والشرق الأوسط.

وقال إن زيارته الأخيرة لألمانيا، استهدفت تعزيز التعاون العلمي المشترك بين مصر وألمانيا في النهوض بخدمات علاج الأورام. وشملت تفقد عدد من المراكز الألمانية الرائدة في تشخيص وعلاج الأورام، وعقد لقاءات مع قياداتها لتعزيز التعاون في الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وتقديم الرعاية المتكاملة وفق المعايير العالمية. كما تضمنت زيارته لشركة "سيمنز هيلثنيرز" لقاءات مع عدد من قياداتها، مشيدًا بمستوى الشركة الرائد في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والنقل والصناعة، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستفادة من خبراتها في تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح الوزير أهمية التعاون البحثي والأكاديمي وتأهيل الكوادر البشرية بالمشروع، بالتعاون مع جامعة القاهرة.

من جانبه.. ثمّن رئيس هيئة الشراء الموحد بهاء الدين زيدان، التعاون مع الجانب الألماني في مجال الرعاية الصحية، مشيدًا بتجارب التعاون السابقة مع شركة "سيمنز هيلثنيرز". كما أكد أهمية التعاون في مجال التدريب من خلال إنشاء مركز تدريب للشركة في مصر.

بدوره.. أعرب رئيس جامعة القاهرة، عن تقدير الجامعة لهذه الشراكة مع شركة "سيمنز هيلثنيرز"، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل للمشروع بما يعكس تاريخها العريق في تقديم خدمات علاج الأورام للمصريين ودول المنطقة. وشدد على أهمية نجاح مشروع (500 500)، الذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة مستشفيات جامعة القاهرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للمستشفى وأحدث التطورات المتعلقة بتجهيزاته.