تنويه هام صادر من السفارة اليمنية بالقاهرة - أخبار كلمتك

تنويه هام صادر من السفارة اليمنية بالقاهرة - أخبار كلمتك

اللواء سمير فرج: العالم الآن يخشى الجيش المصري ويخاف من ردة فعله - أخبار كلمتك

اللواء سمير فرج: العالم الآن يخشى الجيش المصري ويخاف من ردة فعله - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري ومفاجآت عديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري ومفاجآت عديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة يُكرم الفائزين بمسابقتي «السرد القصصي والروائي» و«شباب المترجمين» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة يُكرم الفائزين بمسابقتي «السرد القصصي والروائي» و«شباب المترجمين» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وائل عوني في صدارة التريند بعد طرده من السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي 45 «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وائل عوني في صدارة التريند بعد طرده من السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي 45 «صور» - أخبار كلمتك

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يصل إستاد السلام استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يصل إستاد السلام استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري - أخبار كلمتك

16.3 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة - أخبار كلمتك

16.3 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

اللواء سمير فرج: العالم الآن يخشى الجيش المصري ويخاف من ردة فعله - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اللواء سمير فرج: العالم الآن يخشى الجيش المصري ويخاف من ردة فعله - أخبار كلمتك

اللواء سمير فرج: العالم الآن يخشى الجيش المصري ويخاف من ردة فعله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير العسكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان صاحب رؤية ثاقبة حينما قرر تسليح الجيش المصري بأحدث أنواع الأسلحة كنوعٍ من الردع الذي جعل كل العالم الآن يخشى مصر ويخاف من ردة فعلها.

وأكد اللواء دكتور سمير فرج، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن الكيان الإسرائيلي احتل البلوك رقم 9 من لبنان، واستولى على اثنين من حقول الغاز اللبنانية، والسبب في هذا أنه «طالما أنت ضعيف فلن تتكلم، ولن تكون لك ردة فعل»، مؤكدًا أنه لو كانت مصر دولة ضعيفة لأخذوا منها حقل ظهر، ولكنهم لا يجرؤون على فعل هذا لأنهم يخشون رد الفعل المصري، وهذا ما نسميه في الخطط العسكرية «الردع».

وأوضح الخبير العسكري، أن الردع منه نوع إيجابي وآخر سلبي، فالردع الإيجابي هو أن تكون هناك قوة عسكرية تستخدم وقت الحاجة، وعلى سبيل المثال عندما قتل 21 مصريًا على يد داعش في ليبيا، اتخذ الرئيس السيسي قرار الرد على هؤلاء الإرهابيين، وفي وقت قياسي نجحت قواتنا الجوية في تصفية كل البؤر الإرهابية في ليبيا، وعاد حق الـ 21 مصريًا في ساعات معدودة، وبعدها لم يجرؤ أحد أن يمس شعرة مصري لا في ليبيا ولا غيرها.

وأشار فرج، إلى أنه فيما يتعلق بالردع المعنوي، فهو ما حدث في الفترة الماضية كاستعراض تخرج الكليات العسكرية، ووقوف رئيس الأركان على خط الجبهة في رفح وهو يشاهد استعداد وجاهزية القوات، وكل هذه رسائل مفادها: «احذر هذا الجيش قوي والأفضل لك ألا تقترب منه».

اقرأ أيضاً
اللواء سمير فرج: الرئيس السيسي حقق حلم الجميع بالخروج من عباءة أمريكا.. وتنويع مصادر السلاح

سمير فرج: الحدود جميعها على صفيح ساخن.. والجيش المصري قادر على حمايتها

سمير فرج: جثمان «السنوار» سيستخدم في عملية المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

جامعة عين شمس تحصل على جائزة التميز الأكاديمي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق