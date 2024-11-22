استجابة للمواطنين، وزير التموين يعلن استمرار تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر كل جمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:01 مساءً - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يوم الجمعة من كل أسبوع؛ استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على هذه المبادرة.

يأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح الوزير أن السوق يُقام بالتعاون مع محافظة القاهرة أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، ويتم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الاستراتيجية، بما يشمل اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه، مع خصومات مناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك

كما أكد أن السوق يفتح أبوابه يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع. وأضاف أن هذه التجربة الناجحة ستكون نموذجًا سيتم تعميمه في محافظات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد الوزير على استمرار التعاون مع الشركات الوطنية والقطاع الخاص لضمان استدامة مثل هذه المبادرات، إلى جانب التوسع في إنشاء المنافذ والمبادرات المماثلة لتغطية مختلف أنحاء الجمهورية.

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