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النقل تناشد المواطنين مشاركتها في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

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النقل تناشد المواطنين مشاركتها في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

النقل تناشد المواطنين مشاركتها في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:50 مساءً - ناشدت وزارة النقل، السادة المواطنين بالمشاركة معها  فى التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

 

مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد

وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين، وإتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات وإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل، والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها، والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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