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منح الباحث أحمد جابر صيام رسالة الماجستير بكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر - أخبار كلمتك

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منح الباحث أحمد جابر صيام رسالة الماجستير بكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر - أخبار كلمتك

منح الباحث أحمد جابر صيام رسالة الماجستير بكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - منحت كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، الباحث أحمد جابر صيام درجة الماجستير، حيث ناقش الباحث بقسم هندسة الآلات والقوى الزراعية عن بحث تحت عنوان "تطوير وحدة لشتل النجيل". 

 

ويستهدف البحث المسطحات الخضراء كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة باتت الحاجة إلى زيادة المساحات الخضراء ورفع نصيب الفرد منها أكثر إلحاحًا، تسعى مصر جاهدة لتحسين نصيب الفرد من هذه المساحات من خلال تعزيزها في المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تصل نسبة المسطحات الخضراء في هذه المدن إلى 25% من المساحة الكلية، يأتي هذا التوجه كجزء من جهود الدولة المصرية لتحقيق بيئة حضرية مستدامة تساهم في تحسين جودة حياة السكان وتواجه التحديات البيئية بما في ذلك الحد من تأثيرات التغير المناخي.


نتيجة لذلك، زاد الطلب بشكل ملحوظ على المسطحات الخضراء سابقة التجهيز، مما أدى إلى التوسع في المساحات المخصصة لإنتاجها في المزارع الإنتاجية لتلبية الطلب عليها. ومع ذلك، فإن عملية زراعة النجيل في المزارع الإنتاجية، ملاعب الجولف، والملاعب الرياضية تتم باستخدام الطرق اليدوية، وهو ما يتطلب الكثير من العمالة والوقت، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. إضافةً إلى ذلك، يمكن أن تتسبب الطرق اليدوية في عدم انتظام الزراعة وتأخير في النمو الخضري لعشب الباسبليم. لذا، هناك حاجة ملحة لتطوير آلات تساهم في خدمة هذه الصناعة.


وفي هذا السياق، تهدف هذه الدراسة إلى تطوير وتصنيع آلة لزراعة النجيل الطبيعي باستخدام خامات محلية، واختبار أداء هذه الآلة ودراسة تكاليف تشغيلها. بهدف تحسين كفاءة الزراعة وتقليل استخدام الأيدي العاملة وتقليل التكاليف المرتبطة بها مما يساهم في تحسين انتاجية مزارع النجيل.

 

وبعد مناقشة الباحث اجتمت اللجنة على منحه درجة الماجستير وقد ضمت لجنة الإشراف والمناقشة كل من:
الدكتور جمال الدين محمد نصر أستاذ الهندسة الزراعية المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة (مناقشا خارجيا)

الدكتور أشرف زعلوك أستاذ الهندسة الزراعية المتفرغ بكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة (مناقشا داخليا)

الدكتور سمير حافظ أستاذ وعميد كلية الهندسة الزراعية جامعة الازهر بالقاهرة (مشرفا ومناقشا)

الدكتور طارق حسين غانم أستاذ الهندسة الزراعية المتفرغ بكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة (مشرفا ومناقشا)

والدكتور أحمد موسى أستاذ مساعد ورئيس قسم هندسة الآلات والقوى الزراعية بكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة (مشرفا)

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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