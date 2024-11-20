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مسابقة الأزهر الشريف 2024.. موعد التقديم والشروط الواجب توافرها - أخبار كلمتك

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مسابقة الأزهر الشريف 2024.. موعد التقديم والشروط الواجب توافرها - أخبار كلمتك

مسابقة الأزهر الشريف 2024.. موعد التقديم والشروط الواجب توافرها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:50 مساءً - مسابقة الأزهر الشريف.. ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من الشباب عن تفاصيل مسابقة الأزهر الشريف، لتعيين 12498 معلمًا بنظام الحصة للعام الدراسي 2024-2025.

مسابقة الأزهر الشريف

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه ك التفاصيل المتعلقة بـ مسابقة الأزهر الشريف 2024، من حيث الشروط وطريقة التقديم، وذلك من خلال السطور التالية:

مسابقة الأزهر 2024
مسابقة الأزهر 2024

وظائف الأزهر الشريف 2024

وأعلن الأزهر الشريف في بيان له، عن حاجته لتعيين عدد 12498 معلمًا بنظام الحصة للعام الدراسي 2024-2025، في جميع المناطق الأزهرية، لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

موعد التقديم على وظائف الأزهر الشريف 2024

وجاء في بيان الأزهر، أن موعد التقديم على مسابقة الأزهر 2024 لتعيين 12498 معلمًا، سيكون من يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري، على أن يستمر لمدة 15 يومًا

كيفية التقديم على وظائف الأزهر

وعلى الراغبين في التقديم على وظائف مسابقة الأزهر 2024، التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية.

مسابقة الأزهر 2024
مسابقة الأزهر 2024

التخصصات المطلوبة في وظائف الأزهر 2024

- معلم مواد شرعية وعربية.

- معلم لغة إنجليزية.

- معلم رياضيات.

- معلم «علوم - كيمياء - فيزياء - أحياء».

- معلم «دراسات اجتماعية - تاريخ - جغرافيا».

وظائف الأزهر 2024
وظائف الأزهر 2024

شروط تخصصات وظائف الأزهر 2024

1- شروط وظيفة معلم مواد شرعية وعربية:

- أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر «الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون».

2- شروط وظيفة معلم لغة إنجليزية:

يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

3- شروط وظيفة معلم رياضيات:

- أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم «تخصص رياضيات».

4- شروط وظيفة معلم «علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء»:

- أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم تخصص «كيمياء / فيزياء / أحياء».

5- شروط وظيفة معلم «دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا»:

- أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب، تخصص «تاريخ / جغرافيا»، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

مسابقة الأزهر الشريف 2024
مسابقة الأزهر الشريف 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مسابقة الأزهر

- أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

- حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

مسابقة الأزهر الشريف 2024

الشروط العامة لوظائف الأزهر الشريف 2024

- يكون المعلمون المتقدمين على وظيفة معلم المواد الشرعية والعربية، من الحاصلين على مؤهل عالي أزهري شرعي وعربي.

- الاستعانة بالمعلمين في المواد الثقافية يكون من الحاصلين على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى الدبلوم التربوي حسب مادة التخصص.

- ألا يقل التقدير العام للمتقدمين عن جيـد.

- ألا يزيد سن المتقدم لهذه الوظيفة عن 40 سنة.

- تكون المفاضلة بالنسبة للمتقدمين على مستوى كل إدارة تعليمية على حدة بكل منطقة أزهرية وفقا لمتطلباتها، وتكون الاستعانة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي وفقًا للأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل، وعند التساوي في ذلك يقدم الأعلى مؤهلاً «ماجستير - دكتوراه»، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سناً.

- يكون المتقدم من المقيمين بمراكز أو أحياء المحافظات المطلوبة ويرجع في ذلك إلى العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي قبل الإعلان.

- يجوز التقدم على إدارتين تعليميتين «أساسية/ احتياطية»، كما يجوز التقدم عل مرحلتين «أساسية/ احتياطية».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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