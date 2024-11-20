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يبدأ الأثنين.. جدول امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية بالجيزة - أخبار كلمتك

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يبدأ الأثنين.. جدول امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية بالجيزة - أخبار كلمتك

يبدأ الأثنين.. جدول امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:50 مساءً - جدول امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية.. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية، استعدادًا لعقد الاختبارات بداية من الأسبوع المقبل بالمدارس.

جدول امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية

أوضحت المديرية التعليمية، أنه يبدأ عقد امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية بداية من يوم الإثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري، وتستمر امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية في الجيزة حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر.

امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية

جدول امتحان شهر نوفمبر للصف الثالث الابتدائي بالجيزة

- يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 28 نوفمبر 2024: محتوى متعدد التخصصات «اكتشف» التربية الدينية.

جدول امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالجيزة

- يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: امتحان ماتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 28 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.

امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية

موعد امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية

ويتم عقد امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية بالجيزة في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، حيث يتم تخصيص الفترة كاملة أو نصف فترة فقط لعقد امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية على حسب الوزن النسبي لطبيعة كل مادة.

تفاصيل امتحان شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل

- أسئلة امتحان شهر نوفمبر 2024 تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية التي تم تدريسها خلال تلك الفترة.

- يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر علي مستوي الإدارة.

- يقوم موجه المادة بالإدارات التعليمية بوضع نماذج لامتحانات نوفمبر.

- امتحان شهر نوفمبر يتضمن 3 نماذج أ، ب، ج في كل فصل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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