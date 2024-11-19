وزير التموين يوجه بسرعة تلبية طلبات "النواب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.

وجاء ذلك بحضور كل من: اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه وزير التموين إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.

الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وإتاحة السلع بالأسواق لضبط اسعارها.

وأشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 4.5 شهر.

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 290 ألف طن قمح مستورد.

وأضافت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يصل إلى 13 شهرا، حيث قامت بشراء 500 طن سكر آخرين مؤخرا، ليكون إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر 750 ألف طن.

الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت

بينما يصل الاحتياطي الإستراتيجي من الزيت إلى 6.7 شهر، وقد أعلنت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا)، لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا