الجامعات تعلن الكشوف النهائية للمترشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية غدا - أخبار كلمتك

الجامعات تعلن الكشوف النهائية للمترشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية غدا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم «الفستان الأبيض» بعنوان «عقبالكوا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم «الفستان الأبيض» بعنوان «عقبالكوا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مشكلتك تربية أهلك».. رسالة غامضة لـ غادة عبد الرازق في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مشكلتك تربية أهلك».. رسالة غامضة لـ غادة عبد الرازق في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز «جيل المستقبل» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز «جيل المستقبل» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:02 - «الداخلية» تحبط محاولة تهريب 842 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بمليار جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:02 - «الداخلية» تحبط محاولة تهريب 842 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بمليار جنيه - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع خطة تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع خطة تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يُشارك في الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يُشارك في الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

أبطال فيلمي "قنطرة" و"أنا مش أنا" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبطال فيلمي "قنطرة" و"أنا مش أنا" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة - أخبار كلمتك

"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدًا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدًا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدًا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - يعقد غدًا، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يستعرض خلاله أبرز ما تم مناقشته واتخاذه من قرارات في الاجتماع.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن الجهود الحكومية لمتابعة تطورات المشروعات القومية والخطط التنموية، ومناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة المتهم بواقعة دهس «دليفري سموحة» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق