شبورة صباحية وفرص لسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:58 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية علي «فيسبوك»، عن حالة الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، مشيرة إلى تراجع درجات الحرارة على بعض أنحاء البلاد، وذلك استعدادا لفصل الشتاء، مع تواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح.

الشبورة المائية اليوم الاثنين

حذرت «الأرصاد» من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا على سائقي الشاحنات والسيارات السيطرة على السرعة لتجنب الحوادث المرورية وأكدت على ضرورة توخي القيادة على الطرق بداية من الساعة 4 فجرًا وحتى الساعة 8 صباحا، ويوجد فرص لهطول الأمطار.

تحذيرات لسائقي الشاحنات والسيارات

وحذرت هيئة الأرصاد بوجود شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا على سائقي الشاحنات والسيارات السيطرة على السرعة الآن لتجنب الحوادث المرورية، ولا يوجد فرص لهطول الأمطار.

صور الأقمار الصناعية

تشير آخر صور الأقمار الصناعية لوجود السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة حتى يوم الثلاثاء فرص هطول الأمطار، وذلك على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، في فترات متقطعة من اليوم، ودرجات الحرارة ترتفع تدريجيا حتى بداية الأسبوع المقبل بفارق درجة.

درجات الحرارة العظمي والصغرى اليوم الإثنين

درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة القاهرة 24 16

درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة الإسكندرية 23 15

درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة مطروح 22 13

درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة بورسعيد 25 21

درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة الإسماعيلية 26 16

درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة شرم الشيخ 28 20

درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة دمياط 25 20

درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة سيوة 23 12

درجات الحرارة العظمي والصغرى علي محافظة الفيوم 24 14