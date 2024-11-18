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موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:58 صباحاً - معاشات شهر ديسمبر 2024.. أيام قليلة تفصلنا على انتهاء شهر ديسمبر 2024، ومعه يبحث الكثير من أصحاب المعاش عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، وكيفية الاستعلام عن المعاشات.

معاشات شهر ديسمبر 2024

ويقدم موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل التفاصيل المتعلقة بـ معاشات شهر ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع في مجالات عدة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــــا.

معاشات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

وفقا قرار وزارة التضامن بـ صرف المعاشات مع بداية كل شهر، فمن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، لأكثر من 13 مليون مواطن، مع استمرار عملية الصرف طوال الشهر.

معاشا شهر ديسمبر 2024

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024

- تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

معاشات شهر ديسمبر 2024

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024

جاءت قيمة المعاشات وفقا لآخر زيادة أقر بها الرئيس السيسي في مارس الماضي على النحو التالي:

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

-معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبرلأصحاب الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبرلأصحاب الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

معاشات شهر ديسمبر 2024

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2024

ويمكن للمواطنين من أصحاب المعاشات، صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، من الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».

- منافذ البريد المصرى.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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