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بالتنسيق مع النيابة، وزيرة التضامن توجه بنقل "ماما دنيا" إلى إحدى دور الرعاية (فيديو) - أخبار كلمتك

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بالتنسيق مع النيابة، وزيرة التضامن توجه بنقل "ماما دنيا" إلى إحدى دور الرعاية (فيديو) - أخبار كلمتك

بالتنسيق مع النيابة، وزيرة التضامن توجه بنقل "ماما دنيا" إلى إحدى دور الرعاية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:27 صباحاً - استجابة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “دنيا”، وهي سيدة بلا مأوى؛ وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق الفوري بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة لضمان توفير الرعاية اللازمة للحالة، فيما وجهت المسؤولين بالوزارة بنقل الحالة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

 

وبالفعل؛ أودعت الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة السيدة في مؤسسة عقيلة السماع لكبار بلا مأوى المسندة لجمعية التجمع الوطني للمرأة المصرية، واتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير الرعاية الطبية والنفسية المناسبة لها.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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