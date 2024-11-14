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قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

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قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:12 مساءً - قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرا كامل الاستدارة غدا الجمعة  15 نوفمبر الجارى حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%.

القومي للبحوث الفلكية: القمر في أقرب نقطة للأرض اليوم، وهذا تأثيره على المد والجزر

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس


ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر.

و يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس حيث توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار، والقندس هو من القوارض المائيّة التي تعيش في الماء  كما يُعرف أيضا باسم القمر المتجمد وقمر الظلام  

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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